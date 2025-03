Bosz voelt nog altijd chemie met zijn spelers: 'Anders ben ik weg'

PSV gaat de laatste weken van dieptepunt naar dieptepunt. Maar ondertussen lijkt Peter Bosz nog niet te hoeven vrezen voor zijn positie. De trainer voelt nog altijd een chemie tussen hem en zijn spelersgroep. Ondertussen zoeken zij samen naar vertrouwen. "Dat is een uitdaging die we niet gewend zijn."

Ook Peter Bosz wil voorlopig niet kijken naar de koploper. "Daar ben ik totaal niet mee bezig. Wij gaan niet beter voetballen als Ajax een keer zou verliezen. Pas wanneer wij goed gaan voetballen, gaan we weer winnen. En als we winnen gaan we weer verder kijken."

En dus moet PSV voorlopig vooral naar onderen kijken en zoeken naar vertrouwen. Dat is overigens het toverwoord op het trainingscomplex. "Je praat onderling vaak over 'vertrouwen'. Dat terugvinden is een hele andere uitdaging dan dat we gewend zijn."

Wat de trainer ook ziet is dat er nog altijd chemie is tussen hem en zijn spelersgroep. "Als er geen chemie is tussen een trainer en een spelersgroep moet je snel afscheid nemen. Nee, ik heb ze dat niet concreet gevraagd, maar je voelt dat als trainer vanzelf aan. Als ik merk dat ik aan een dood paard trek dan ben ik weg."

Zaterdagavond moeten de fans na de pijnlijke nederlaag tegen Arsenal weer getrakteerd worden op het 'oude PSV'. De wedstrijd tegen de Engelsen is overigens door de trainer niet nabesproken met zijn spelersgroep. "Het was het slechtste wat ik in tijden gezien heb. Ik denk alleen dat we de tijd beter kunnen besteden aan andere zaken. Morgen tegen Heerenveen moeten we samen weer beter gaan voetballen. Want als we het niet samen gaan doen, dan gaat het sowieso niet lukken.