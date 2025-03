Het is crisis bij PSV. Na de teleurstellende resultaten lijkt het seizoen afgesloten te gaan worden zonder prijs. De Eindhovense club moet alles op alles zetten om ook volgend seizoen Champions League voetbal te mogen spelen. Daarvoor is zaterdagavond een overwinning nodig tegen SC Heerenveen. Peter Bosz kijkt vrijdagmiddag vooruit naar dat duel en gaat in op de situatie van de Eindhovenaren. Kijk hier live mee.