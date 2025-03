Bijna 19.000 huishoudens zitten zonder stroom

Door een stroomstoring in en rond Roosendaal hadden 18.920 huishoudens vrijdagmiddag geen elektriciteit. Dat meldt netbeheerder Enexis. De storing was in de stad Roosendaal, maar ook in Nispen, Oud Gastel, Rucphen, Schijf en Wouwse Plantage.

De netbeheerder laat weten dat de storing inmiddels is opgelost. "Er was een schakelstoring. Een groot gebied had er last van, maar na negen minuten was de storing alweer verholpen."