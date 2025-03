PSV op de vingers getikt door gemeente om roze verlichting

De inwoners van Eindhoven is het vast niet ontgaan, de lucht boven het Philips stadion kleurt 's avonds regelmatig fel roze. Dat leverde vele mooie plaatjes op, maar ook een milieucontrole van de gemeente. Want hoe mooi die roze gloed ook lijkt, de gemeente Eindhoven is er niet bepaald blij mee. PSV is inmiddels op de vingers getikt: de lampen mogen nu dagelijks twee uur minder lang branden.

Mirjam ten Thije, ook genoemd Boonkkamp Geschreven door

Voordat de gemeente zich ermee ging bemoeien, gebruikte de club de roze verlichting dagelijks van zes uur ’s ochtends tot middernacht, met uitzondering van speeldagen. Dat is achttien uur per dag. Dat de roze gloed niet onopgemerkt bleef, bleek ook uit de media-aandacht, die veelvuldig verhalen en plaatjes van de roze lucht deelden. Van achttien naar zestien uur

De gemeente zag de gloed ook en kwam in actie: "Medio februari heeft er een milieucontrole plaatsgevonden en is PSV erop gewezen zich aan de geldende lichtnormen en milieuwetgeving te houden”, aldus een woordvoerder. Men maakt zich onder andere zorgen om dieren die last hebben van het licht: "We vinden dat lichthinder voor flora, fauna en omwonenden beperkt moet zijn, ook in het centrum van onze stad."

De gemeente heeft sinds december 2024 negen meldingen van lichtoverlast ontvangen en komt in actie. Voor PSV betekent dat: de installatie moet tussen elf uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends uitstaan. Van de achttien uur dat het gras licht kreeg zijn nu dus nog zestien uur over. Woontoren naast stadion

Dat (gekleurd) kunstlicht schadelijk is voor mens en natuur is bij velen niet bekend. Wie zich, samen met de gemeente, wel zorgen maakt over lichthinder is lichtexpert en voorzitter van expertgroep lichthinder Ellen de Vries. “Door kunstlicht, en de 24-uurs economie, slapen we anderhalf tot twee uur korter dan goed voor ons is. Er is een duidelijke relatie tussen kunstlicht en overgewicht, verhoogde kans op borstkanker, diabetes, alzheimer en ontregeling." Op dit moment wordt er een flat naast het PSV-stadion gebouwd. De Vries: "De mensen die daar gaan wonen moeten zich echt realiseren dat ze gedurende de avond roze licht in hun huis hebben. Ik vind dat een hele slechte zaak.”

Foto: Studio040