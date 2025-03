A59 dicht na ongeluk tussen auto en vrachtwagen: 200 liter diesel gelekt

Een auto en een vrachtwagen zijn vrijdagmiddag op elkaar gebotst op de A59 bij Engelen. Door de botsing is de dieseltank van de vrachtwagen kapotgegaan. Ruim 200 liter diesel ligt op de snelweg. Hierdoor is de weg richting Den Bosch helemaal dicht.

Na de botsing is de auto tegen de vangrail aan de linkerkant van de snelweg gereden. De vrachtwagen is iets verderop op de vluchtstrook tot stilstand gekomen. De diesel uit de lekkende tank is zowel op de weg als in de berm terechtgekomen.