Ongeluk op de A59 tussen auto en vrachtwagen: 200 liter diesel gelekt

Een auto en een vrachtwagen zijn vrijdagmiddag op elkaar gebotst op de A59 bij Engelen. Door de botsing is de dieseltank van de vrachtwagen kapotgegaan. Ruim 200 liter diesel ligt op de snelweg. Werkzaamheden duren nog tot het begin van de avond. Inmiddels is er één rijstrook vrijgegeven.

Na de botsing is de auto tegen de vangrail aan de linkerkant van de snelweg gereden. De vrachtwagen is iets verderop op de vluchtstrook tot stilstand gekomen. De diesel uit de lekkende tank is zowel op de weg als in de berm terechtgekomen.

A59 dicht bij Engelen na ongeval met vrachtwagen (Bart Meesters/Persbureau Heitink).

Er zijn meerdere hulpdiensten aanwezig. De man die in de auto zat, wordt nagekeken door ambulancepersoneel. De bestuurder van de vrachtwagen is met de schrik vrijgekomen.

A59 dicht bij Engelen na ongeval met vrachtwagen (Bart Meesters/Persbureau Heitink).

Nog een ongeluk op de A59

Kort voor het ongeluk bij Empel was er ook al een botsing bij Waalwijk. Een busje is daar achter op een vrachtauto gereden. Dit was rond half vier en was ook in de richting van den Bosch Er is niemand gewond geraakt.

Busje rijdt achterop vrachtauto A59 Waalwijk (Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

A58 ook dicht

Ook de A58 van Breda naar Tilburg is lange tijd dicht geweest bij knooppunt Sint Annabosch. De vertraging was daar drie kwartier. Dit kwam door een ongeluk. De weg is sinds half zes weer vrijgegeven.

