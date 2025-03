Twee mensen gewond door botsing: visser verleent eerste hulp

Een bestelbus en een bakwagen zijn vrijdagmiddag op elkaar geklapt op een industrieterrein in Waalwijk. De bestuurder van de bestelbus is er ernstig gewond. Een visser verleende eerste hulp.

Een visser, die aan de overkant aan het vissen was, verleende eerste hulp. Niet veel later kwamen er meerdere hulpdiensten, zoals meerdere ambulances, brandweervoertuigen en een traumahelikopter.

Twee mensen gewond

Door het ongeluk raakten twee mensen gewond. Zij worden naar het ziekenhuis gebracht om behandeld te worden. De kruising is volledig afgesloten en er zijn schermen geplaatst voor de privacy. Het is nog onbekend hoe lang de kruising is afgesloten.