Twee mannen en een jongen aangehouden voor gewapende overvallen

Twee mannen van 19 en een jongen van 17 uit Tilburg zijn opgepakt omdat ze twee gewapende overvallen zouden hebben gepleegd. Ze vielen een bouwmarkt in Waalwijk en een meubelzaak in Loon op Zand binnen met een vuurwapen. De politie herkende de mannen, omdat ze bij beide overvallen op dezelfde manier te werk gingen.

De eerste overval vond plaats op 28 februari, in Loon op Zand. Twee mannen gingen een meubelzaak binnen, bedreigden het personeel met een vuurwapen en gingen uiteindelijk zonder buit de deur uit. Ze gingen te voet het centrum in, in de richting van een auto.

Overval twee was in Waalwijk, afgelopen dinsdag. Toen stormden wederom twee mannen een bouwmarkt aan de Professor Zeemanweg binnen. Ze bedreigden het personeel met een vuurwapen en gingen er met de kassalade vandoor, weer richting een auto. Dit keer was het dus wel raak. Hoeveel ze buitmaakten, is niet bekendgemaakt.

Vier in één

Twee mannen die de zaak ingaan en één die klaarzit in de vluchtauto. Een herkenbare techniek voor de politie. Omdat ze het patroon herkenden, konden ze de mannen opsporen. Via hen kwamen ze nóg een 19-jarige Tilburger op het spoor, die in januari een elektrische fiets en een tas heeft gestolen. Vier verdachten in één klap.