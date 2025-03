Helmond Sport maakt indruk in nieuw stadion, maar supporters blijven boos

De laatste competitiewedstrijd van Helmond Sport in Stadion De Braak eindigde in een 1-2 nederlaag tegen FC Emmen met daarna een mislukt symbolisch moment en een groep slopende fans. De eerste wedstrijd in het splinternieuwe GS Staalwerken Stadion werd vrijdagavond zeer overtuigend met 4-0 gewonnen van MVV. Maar de fanatieke supporters zijn verre van blij. "Zonder laagdrempelig supportersbeleid vrezen we dat veel stoeltjes leeg zullen blijven."

Met een lichtshow en harde muziek werden de supporters warm gemaakt voor de eerste wedstrijd in het nieuwe stadion. Het stadion waar vele jaren over gesproken werd, maar waar nu eindelijk de bal kan rollen. Op één van de twee tribunes vielen de lege vakken op, waar de fanatieke aanhang voor de sfeer moet zorgen. Verschillende supportersgroepen besloten het eerste kwartier de tribune niet op te gaan uit protest tegen de fors verhoogde ticketprijzen.

Wachten op privacy instellingen...

Zo kost de goedkoopste seizoenkaart volgend seizoen voor volwassenen driehonderd euro. Losse kaarten zijn in verhouding het duurst, al heeft de club een dynamische prijsstelling. Dat wil zeggen dat de wedstrijden waar veel vraag naar is het duurst zijn. Tegen MVV werden de hoogste tarieven gerekend. Het goedkoopste kaartje voor een volwassene kostte bijvoorbeeld 27 euro. Alle supporters kregen wel twee consumptiebonnen bij binnenkomst.

"Geen verantwoordelijkheid dragen voor deze hoge tarieven."

De club noemt de toegenomen kosten in een nieuw stadion als belangrijkste reden om de prijzen te verhogen. Volgens de supportersvereniging zorgen de ticketprijzen voor een vervelende nasmaak. "We delen een gezamenlijke liefde, een gezamenlijke passie, en club en supporters zullen elkaar ongetwijfeld weer vinden. Maar wij willen op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor deze hoge tarieven", zo staat in een statement.

"De club moet ballen tonen."

"De club moet ballen tonen en zélf de consequenties van haar keuzes trotseren. Wat ons betreft worden met name de hoogste prijzen zo snel mogelijk geschrapt. Daarmee blijven nog altijd twee prijscategorieën over die een verhoging ten opzichte van het oude stadion betekenen. Zo draagt iedereen zijn steentje bij." De drieduizend supporters met een seizoenkaart of die een los kaartje kochten, werden vrijdagavond wel verwend met een voetbalshow. Dat de Helmonders maar met een 3-0 voorsprong gingen rusten, was een wonder. De ploeg van trainer Robert Maaskant miste kans na kans.

Wachten op privacy instellingen...

In de tweede helft gaf MVV wat meer tegenstand, maar de thuisploeg liep toch uit naar 4-0. Kansen op een grotere uitslag werden vervolgens om zeep geholpen. Door de belangrijke drie punten staat Helmond Sport nu tiende in de Keuken Kampioen Divisie. Het gat met de ploegen erboven en eronder is minimaal, dus de strijd om de play-offs blijft erg spannend.

"We hadden meer goals kunnen maken."

Trainer Robert Maaskant zag een ploeg die thuishoort in de play-offs. "We wilden de mensen in dit nieuwe stadion wat geven. Dat lukte, een kritisch puntje is dat we meer goals hadden kunnen maken. Ook ben ik tevreden over ons verdedigende spel. Wat ik wel hoop is dat bij een volgende wedstrijd nog meer een vonk overslaat vanaf de tribunes. Deze ploeg verdiende dat. Maar misschien is men dat hier niet gewend of zit het in de Helmonder."