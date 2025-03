NAC Breda speelt gelijk tegen Sparta, rode kaart voor Greiml

NAC Breda moet vrijdagavond genoegen nemen met een gelijkspel (1-1) tegen Sparta Rotterdam. De Bredanaars keken in het eigen stadion bij rust tegen een achterstand aan, maakten gelijk maar verloren vervolgens verdediger Leo Greiml met een rode kaart.

De club uit Breda had met een zege wat afstand kunnen nemen van de degradatiezone. De ploeg van trainer Carl Hoefkens had na een goede periode al vijf duels niet meer gewonnen, terwijl Sparta juist aan een opmars bezig was met 9 punten uit de laatste vijf wedstrijden.