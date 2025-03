Mogelijke brandstichting in horecazaak, politie onderzoekt oorzaak

In een horecagebouw aan de Kruisstraat in Eindhoven woedde vrijdagnacht brand. Er kwamen vlammen uit de achterkant van de zaak, waar een soort magazijn is. Het is niet uitgesloten dat de brand is aangestoken.

Dat is ook omdat de brandweer volgens de politiewoordvoerder nog niets heeft aangetroffen wat de brand duidelijk heeft veroorzaakt. "In de buurt hangen camera's, daar hopen we vandaag bij te komen", zegt ze. In de loop van de ochtend wordt mogelijk ook forensisch onderzoek gedaan.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Appartementen boven verschillende horecazaken aan de Kruisstraat werden door de politie ontruimd. Agenten klopten op de deuren en sommeerden iedereen weg te gaan. Zaterdagmorgen was iedereen weer terug. Ondanks de felle brand had de brandweer het vuur snel onder controle en kon overslaan van de vlammen worden voorkomen. De brand bleef beperkt tot het magazijn.

Foto: persbureau Heitink

Wegrennen

Bij aankomst van de brandweer stond een deur naar het magazijn van de getroffen zaak deels open. Mensen zouden een verdachte hebben zien wegrennen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De omgeving van de getroffen zaak is afgezet door de politie.

