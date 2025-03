Staartmees vecht tegen eigen spiegelbeeld in raam en spiegel

Staartmees vliegt constant tegen raam en spiegel

Hetty van Veghel ziet volgens haar een staartmees in haar tuin. Ze ziet dat het beestje tegen het raam vliegt en de spiegel in de tuin. Is dat met de bedoeling het gebied af te bakenen, is haar vraag. Allereerst klopt het dat ze een staartmees heeft gezien. Dat kun je zien op haar foto. De staartmees is met zijn of haar gedrag heel duidelijk bezig eventuele concurrenten aan te vallen. Staartmezen, maar ook andere vogels, vliegen tegen ramen en spiegels omdat die enorm spiegelen.

Zij denken daar een concurrerende staartmees in te zien en die willen ze dan wegjagen. Mocht dit tikken tegen de ruit of spiegel te heftig worden, dan kun je misschien af en toe het gordijn dicht doen of de spiegel tijdelijk bedekken. Overigens heb je hier wel te maken met een van de mooiste mezen die er volgens mij zijn. Staartmezen hebben een staart die net zo lang is als hun lichaam. Verder lijkt het zwartwitte lichaam een mooi bolletje. Staartmezen maken geen nest in een holte - zoals andere mezen - maar maken kleine nesten in hagen of in een dicht naaldbos.