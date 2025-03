Mannen aangehouden met gestolen spullen en valse kentekenplaten

Twee mannen zijn vrijdagnacht aangehouden op de Stappegoorweg in Tilburg. Agenten lieten de auto waarin de mannen reden stoppen omdat ze het idee hadden dat op de auto gestolen kentekenplaten waren bevestigd.

Elektrische fiets

In de auto vonden de agenten inbrekersspullen, gereedschap om benzine over te hevelen en een elektrische fiets. De fiets was op slot en is vermoedelijk gestolen. De politie doet verder onderzoek.

De twee aangehouden mannen zijn 34 en 35 jaar oud. Hun woonplaats is niet bekend.