Dierenambulance redt poes door waterkraan open te draaien

Op een wel een bijzonder manier hebben medewerkers van de dierenambulance in Veghel een poes gered van de dood. Als laatste redmiddel werd het beestje simpelweg uit de tankinstallatie gespoeld waarin het vast zat. "Een duivels dilemma", noemden de medewerkers van de dierenambulance hun keus om de waterkraan open te draaien.

Een Veghelse boer hoorde per toeval het poesje miauwen en besloot daarom de brandweer en de dierenambulance erbij te halen. "De poes was afgegleden in de buis en kwam er niet meer uit," schrijven de medewerkers van de dierenambulance op social media. "Ze zat daar al geruime tijd vast."