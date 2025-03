Tuinierders en groenliefhebbers druk in de weer op warmste 8 maart ooit

Het is vandaag weer goed toeven voor de zonaanbidders. Voor de tweede dag op rij worden er warmterecords verbrijzeld en stijgt het kwik op sommige plekken zelfs tot rond de 19 graden. Voor genoeg mensen reden om naar buiten te gaan en hun groene vingers ruimbaan te geven.

Van artisjokken tot kersen en van dahlia's tot asperges, het ziet er op dit moment nog wat kaal uit bij de volkstuintjes aan het Leijpark in Tilburg maar daar willen de ijverige tuiniers snel verandering in brengen. "We hebben thuis gezaaid en dat kan er straks allemaal in", zegt de Tilburgse Wendy met een grote lach op haar gezicht, "het is hier genieten met de zon erbij, je kunt hier lekker bezig zijn."

Wendy in haar volkstuintje in Tilburg. (Foto: Floortje Steigenga.)

Ook groenliefhebber Steven is op een bankje in de zon flink aan het wroeten in een potje met aarde. "Als het weer mee zit kunnen, en dat doet het, kunnen we flink uit de voeten." Vergeleken met vorig jaar zijn ze er op tijd bij: "Toen hebben we heel veel regen gehad. Maar deze week is de zon al gekomen, dus dan is het heerlijk om gelijk weer te beginnen."

En Steven staat er niet alleen voor, ook zijn zoon is aan het werk in de volkstuin. "Ik vind het belangrijk dat hij ziet waar de groentes vandaan komen," zegt hij. "Eerst vond hij het tuinieren niet zo leuk, maar nu heeft hij een eigen vak waar hij straks zijn eigen groentes kan oogsten."

"Als je de zon ziet begint het leven toch weer te bloeien."

Bij Kwekerij Jansen in Nuenen zijn de echte tuinfreaks ook maar al te blij dat de zon zich weer laat zien. "Als je de zon ziet, begint het leven toch weer te bloeien", zegt een man die met zijn fleurige buit het tuincentrum uit komt lopen. "Ik heb hortensia's ingeslagen en we gaan er vandaag nog mee aan de slag."