Laila, Pien en Marjo: dit zijn vrouwen die thuis horen op de Walk of Fame

Wie over de Spoorlaan langs de fietsenstalling van het station in Tilburg loopt, stapt over de tegels van de Walk of Fame. Daar liggen tegels met namen van Tilburgers die belangrijk zijn of zijn geweest voor de stad. Maar Veerle Slegers van emancipatiecentrum Feniks vroeg zich telkens af als ze over de tegels liep: 'Waarom zie ik hier zo weinig vrouwen?'

Van de 38 namen die te vinden zijn op de Walk of Fame, zijn er slechts zeven vrouwelijk. Dat moet veranderen, vindt Slegers: "Tilburg is een heel vooruitstrevende stad en toch ligt er hier een Walk of Fame met tegels waar bijna alleen maar mannen op staan. Deze stad heeft een rijk verleden met veel vrouwen die belangrijke dingen voor de stad hebben gedaan. Waarom zie ik die namen hier niet?"

"De eerste engineer van Nederland was dus een Tilburgse, maar dat zie je nergens terug"

Zaterdagmiddag, op Internationale Vrouwendag, krijgt wethouder Evelien Kostermans (diversiteit ) een lijst overhandigd vol namen van vrouwen die van betekenis zijn geweest voor Tilburg. Op die lijst zijn verschillende vrouwelijke verzetshelden te zien maar ook de eerste vrouwelijke engineer (een technisch ingenieur, red.) van Nederland: "Dat was dus een Tilburgse! Maar dat zie je nu nergens terug", vertelt Slegers. Na het overhandigen van de lijst, wordt iedereen uitgenodigd om met stoepkrijt deze vrouwennamen aan de Walk of Fame toe te voegen. Binnen een paar minuten is de stoep opgevuld met zeker dertig nieuwe namen.

Anne Marie is een van de belangstellenden, ze buigt zich over de tegels. Met dikke letters krijt ze de namen 'Pien' en 'Laila' op een van de tegels: "Ik heb de namen van de ex-voorzitters van het COC Tilburg en omstreken opgeschreven. Omdat zij heel belangrijk zijn geweest voor de stad. Maar ik ga er nog wel meer opschrijven, hoor! Tilburg heeft heel veel vrouwen die op zoveel vlakken iets betekend hebben voor de stad."

Anne Marie krijt twee namen op de Walk of Fame (foto: Floortje Steigenga)

Ook José heeft een naam toegevoegd: "Ik krijt de naam Lenie van Disseldorp. Zij is twee jaar geleden overleden maar is haar leven lang actief geweest in de gemeenteraad en bij comités die zich inzetten voor vrouwenrechten. Ik loop hier heel vaak overheen als ik naar de trein ga. Elke keer als er een nieuwe naam bij kwam dacht ik: Hè, wéér geen vrouw. Dus dit vind ik echt een goed idee."

"Voor mij ben je echt een heldin!"