Vuurwerkresten van uitvaart veroorzaken brand in magazijn

In een pand van PostNL aan de Kempenlandstraat in Vught is zaterdagmiddag brand ontstaan nadat iemand vuurwerkresten in de prullenbak heeft gegooid in het gebouw. De weldoener wilde vuurwerkresten van een eerdere uitvaart opruimen, die resten vlogen vervolgens in een prullenbak in brand.

Eerder op de dag was er bij een naastgelegen uitvaartondernemer een uitvaart waar vuurwerk bij was gebruikt. De politie vermoedt dat iemand de resten op heeft willen ruimen en die in een prullenbak heeft gegooid in het pand van PostNL.

In het pand van het postbedrijf is door de brand veel schade ontstaan. De brandweer kon via het pand van de naastgelegen uitvaartondernemer uiteindelijk naar binnen om de brand te blussen. Uit voorzorg zijn de rouwauto's van het uitvaartbedrijf naar buiten gereden. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Er was op het moment van de brand niemand aanwezig in het pand van PostNL.