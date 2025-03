Emeritus bisschop Bär (96) overleden in Teteringen

Bisschop Ronald Philippe Bär is zaterdag in Teteringen overleden op 96-jarige leeftijd. Dat heeft het Bisdom Rotterdam, waar hij emeritus bisschop was, bekend gemaakt. Bär was ook emeritus bisschop van het Nederlands Militair Ordinariaat.

Bär woonde sinds 2020 in het verzorgingshuis Park Zuiderhout, op het terrein van het Missiehuis Sint-Franciscus Xaverius in Teteringen, een kerkdorp in de gemeente Breda.

Bär werd geboren in Manado, op Celebes, het huidige Sulawesi, in het toenmalige Nederlands-Indië. In 1954 trad hij in in het benedictijner klooster van Chevetogne en kreeg de kloosternaam Philippe. Zijn professie deed hij op 29 december 1955. Daarna werd hij benoemd tot hulpbisschop van bisschop Simonis in het bisdom Rotterdam.

Genoemd in rapport

Op 13 maart 1993 ging hij met emeritaat, een pensioen voor een hoogleraar of geestelijke. Hij ging in emeritaat om nog altijd onduidelijke redenen. Hij was na zijn emeritaat teruggekeerd naar het klooster van het Belgische Chevetogne. Allerlei geruchten over homoseksuele contacten deden over hem de ronde.

Eind 2021 verscheen het onderzoeksrapport van de commissie-Deetman over seksueel misbruik van minderjarigen binnen de rooms-katholieke kerk van Nederland. Bisschop Bär wordt ook in dat rapport genoemd.

Er staat dat hij in zijn ambtsperiode tegen het advies van de toenmalige selectiecommissie van het bisdom Rotterdam mannen had toegelaten tot de priesterwijding die daar niet geschikt voor werden geacht.

De uitvaart zal plaatsvinden op maandag 17 maart om 10.30 uur in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal in Rotterdam.