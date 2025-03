PSV weet weer wat winnen is en verslaat SC Heerenveen

PSV heeft voor het eerst sinds 25 januari weer een wedstrijd gewonnen in de Eredivisie. De Eindhovenaren versloegen in eigen huis SC Heerenveen met 2-1. Het leek lange tijd een zorgeloze avond te worden maar een treffer van Levi Smans zorgde toch nog voor enige spanning. Peter Bosz zal vooral tevreden zijn met het vertoonde spel. PSV liet met vlagen weer goed voetbal zien.

Het muntje viel zaterdagavond wel de goede kant op. Met vlagen was het PSV van voor de winterstop weer te zien. Een ploeg die de tegenstander bij de keel greep en minutenlang geen lucht gaf. Dat er na een uur voetballen een 2-0 voorsprong op het scorebord stond was meer dan verdiend.

De grote vraag was natuurlijk welk gezicht PSV zaterdagavond weer zou laten zien. Het leek de laatste weken stuivertje opgooien waarbij het muntje te vaak de verkeerde kant op viel. PSV verspeelde in één week alle prijzen en verlegde de focus naar het verdedigen van de tweede plek.

Terugkeer Dest

PSV was op voorsprong gekomen via Ismael Saibari. De middenvelder tikte de bal achter Andries Noppert op aangeven van Guus Til. De middenvelder was zelf trefzeker bij de 2-0 na rust. Til rondde een slim balletje van Jerdy Schouten feilloos af. Even daarvoor wist hij een 100% kans nog te missen.

Maar los van het feit dat PSV weer drie punten ging pakken was het vooral goed om te zien dat het echt weer leuk kon voetballen. Het enige puntje van kritiek was de ruimtes die de ploeg achterin nog altijd weggeeft. Dat deed Olivier Boscagli ook een kleine twintig minuten voor tijd. Daardoor kon Levi Smans profiteren en de 2-1 binnenschieten.

Even daarvoor was er nog wel een hoogtepunt in het Philips Stadion. Sergino Dest maakte na bijna een jaar afwezigheid zijn rentree De vleugelverdediger was lange tijd geblesseerd aan zijn knie.

Titelrace

Met Dest binnen de lijnen werd het dus nog wel even spannend, maar de overwinning kwam voor PSV niet meer in gevaar. Daardoor wint de Eindhovense club in de competitie eindelijk weer eens. De laatste zege in de Eredivisie dateerde van 25 januari. Toen werd NAC Breda met 3-2 verslagen.

De Eindhovenaren zullen zondag met een schuin oog gaan kijken naar wat koploper Ajax gaat doen in Zwolle. Hoewel het gat vrij groot is, kan een misstap van de Amsterdammers allicht nog leiden tot een spannende titelrace. Voorlopig doet PSV vooral goede zaken in de strijd om plek twee.