Na zware maanden is Dest weer voetballer: 'Moest opnieuw leren lopen'

Het was eindelijk weer een avond met hoogtepunten voor PSV. De Eindhovenaren wonnen weer eens een wedstrijd in de Eredivisie en zagen Sergino Dest terugkeren op het veld. De vleugelverdediger was elf maanden uit de roulatie en vertelde na de overwinning over zijn lange traject. "Het was moeilijk om te accepteren dat je niet zo lang kan voetballen."

De Amerikaan begon aan een lang traject en moest zelfs opnieuw leren lopen. "Je benen moeten opnieuw leren functioneren. Ik kon nog geen kilo daarmee optillen. Ik moest opnieuw leren lopen. Ook het lopen op krukken was volledig nieuw voor me."

"Het waren elf zware maanden", was Sergino Dest eerlijk. "Het was moeilijk om te accepteren dat je zo lang niet kan voetballen. Het was helemaal nieuw voor mij want ik had hiervoor nooit eerder een kruisbandblessure gehad."

"Natuurlijk had ik liever binnen de gebruikelijke negen maanden teruggekeerd. Maar deze tijd had ik nodig." De verdediger kreeg in de gewonnen wedstrijd tegen Heerenveen 30 minuten van zijn trainer die hem nog wel in spanning had gehouden.

"Gisteren had ik nog tegen hem gezegd dat ik hem niks kon beloven. Ik wist niet hoe de wedstrijd zou verlopen en of ik hem nodig had", vertelde Peter Bosz. "Daar werd hij bang van, zei die later tegen mij. Maar we zijn allebei heel blij dat hij terug is."

De trainer was vanzelfsprekend ook blij met het feit dat PSV na 25 januari eindelijk weer een wedstrijd won in de Eredivisie. "En dan vooral de manier waarop. Ik vond ons echt goed spelen. Het was eindelijk een wedstrijd met veel kansen voor ons."