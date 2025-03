Heerlijke warme maartdag: zon en 19 graden, maar kou is op komst

Geniet ervan vandaag! Het wordt een heerlijke zonnige dag. Na dit weekend daalt de temperatuur aanzienlijk. "Dan krijgen we een heel ander type lenteweer", vertelde Raymond Klaassen van Weerplaza zondagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant.

De huidige weersomstandigheden zijn voor begin maart dan ook hoogst uitzonderlijk. "Het is namelijk nog steeds winter", vertelde Klaassen op de radio. "De astronomische lente begint pas over een dag of elf. Nou, dat zou je niet zeggen als je nu naar buiten kijkt. Het is bijzonder zonnig en warm. Dit is te danken aan zuidelijke stroming, die brengt zachte lucht hier naartoe." De temperatuur komt zondagmiddag uit op zo'n 19 graden. "Absurd zacht voor de tijd van het jaar."

Een weerrecord voor deze 9 maart verwacht Raymond echter niet. "In 2016 was het namelijk nog veel warmer. Toen haalde Eindhoven 21 graden. Nou, dat zie ik vandaag niet gebeuren. Maar goed, dat was ook wel heel extreem hoor. Ik denk dat we deze zondag op een mooie tweede plaats uitkomen." Na dit weekend gaat de temperatuur terug naar normale waarden voor de tijd van het jaar, rond 10 graden. "Ik denk dat de temperatuur zelfs iets daaronder uitkomt, dus dat het iets te fris zal zijn voor de tijd van het jaar."

"Maandag wordt nog een prima dag."