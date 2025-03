Willem II wint weer niet, Utrecht pakt de punten na spectaculaire 2e helft

Willem II is er ook zondag niet in geslaagd in eigen huis de winst te pakken. Tegen FC Utrecht gingen de Tilburgers thuis met 2-3 het schip in. Halverwege leidde Willem II nog met 1-0 door een doelpunt van Boris Lambert. De Tilburgers wisten dit kalenderjaar nog geen wedstrijd te winnen.

Willem II is door de nederlaag afgezakt naar de zestiende plek op de ranglijst. Een positie die aan het eind van de competitie betekent dat je nacompetitie moet spelen voor handhaving in de Eredivisie.

De tweede helft gaf met vier doelpunten heel wat spektakel. Utrecht-spits Sébastien Haller tekende in Tilburg voor zijn eerste doelpunt sinds zijn terugkeer, 1-1. Even later was het invaller Noah Ohio die Utrecht met een machtige uithaal op voorsprong zette. De IJslander Rúnar Thór Sigurgeirsson leek Willem II in de 83e minuut alsnog een punt te bezorgen, maar uiteindelijk was het Adrian Blake die Utrecht met een schot van afstand in de verre hoek de winst bracht, 2-3. Willem II-doelman Thomas Didillon-Hödl ging hierbij niet helemaal vrijuit.

