Dolfijnentherapie moet Fynn laten praten, moeder bakt er daarom op los

Bakken, bakken en nog eens bakken. In de keuken van Dagmar en Kel Zijlmans uit Oisterwijk ruikt het de hele dag naar zoetigheid. De ouders zamelen geld in voor Stichting Tess, een organisatie die het mogelijk maakt voor kinderen met een beperking om dolfijnentherapie te volgen in Curaçao. Met de verkoop van zelfgebakken cakes hopen ze zoveel mogelijk geld op te halen zodat hun zoontje Fynn uiteindelijk ook deel kan nemen aan de bijzondere therapie.

Dagmar en Kel hebben positieve ervaringen met de therapie voor hun 9-jarige zoontje Fynn. Hij heeft autisme en ADHD en heeft daardoor veel moeite met communiceren. "Hij leeft in zijn eigen bubbel en het is voor hem moeilijk om contact te maken met de wereld om hem heen", legt vader Kel uit. De eerdere dolfijnentherapie bracht daar volgens de ouders verandering in: "Na de therapie zagen we echt dat hij zich al meer bewust was van wat er om hem heen gebeurde. Hij stopte op Curaçao ineens voor een auto, dat bewustzijn had hij daarvoor niet."



De ouders zagen naarmate hun zoontje ouder werd, steeds beter wat de gevolgen van zijn autisme waren: "Het is best even schokkend als je voor het eerst realiseert dat je kind zich niet zal ontwikkelen als andere kinderen. Toen Fynn drie jaar oud werd, zagen we dat hij echt moeite kreeg om aansluiting te vinden met andere leeftijdsgenootjes. Fynn kan nu ook nog niet praten. We hopen dat de therapie daar verandering in brengt."

Fynn tijdens een eerdere therapiesessie in Curaçao (Privéfoto familie Zijlman).

Om voldoende geld op te halen voor een behandeling, moet eerst een flink bedrag ingezameld worden. Een therapiesessie van twee weken voor een kind kost ruim achtduizend euro en dat is exclusief de reis naar Curaçao. Stichting Tess zamelt op allerlei manieren geld in om dolfijnentherapie op Curaçao mogelijk te maken voor kinderen met autisme of een zware lichamelijke of neurologische afwijking. Ouders kunnen zelf ook een eigen actie opstarten. Dagmar besloot haar passie voor bakken in te zetten voor het goede doel. Met het geld dat de stichting ophaalt, kunnen ze jaarlijks zo'n vijftien tot twintig kinderen helpen aan de dolfijnentherapie. De actie van Kel en Dagmar is, net als de cake, nog vers. Vrijdagavond lanceerden ze de actie en ze verkopen de cakes tot eind april. Tot die tijd is Dagmar druk in de weer met het bakken van de lekkernijen: "Zo kan ik mijn uit de hand gelopen hobby ook nog eens inzetten voor een mooi doel!", vertelt ze. "We hopen vooral dat Fynn daardoor stukje bij beetje meer zelfredzaam wordt en meer bewust van de wereld om hem heen." De cakes zijn te bestellen via de website van Stichting Tess of via de social media van Dagmar op haar bakaccount: @baking.for_fun.