Na goud en diskwalificatie tóch goud voor Brabantse atletes op EK Indoor

Atletes Cathelijn Peeters uit Den Bosch en Nina Franke uit Heesch hebben tóch goud veroverd op het EK atletiek indoor in Apeldoorn. Samen met Lieke Klaver en Femke Bol waren zij de snelste op de 4x400 meter. Na de winst werd de Nederlandse ploeg gediskwalificeerd vanwege hinderen bij een wissel. TeamNL diende protest in. Met succes want de ploeg mag op de hoogste trede van het podium plaatsnemen. "Dit is heel onrealistisch, het is een droom", aldus Franke.

De estafettevrouwen waren in een uitzinnig Omnisport Apeldoorn te sterk voor de concurrentie. Met op de tribune een enthousiaste koning Willem-Alexander die een tijd van 3.24,34 zag: een Nederlands record en de beste tijd van de wereld dit jaar. De vreugde moest al snel plaatsmaken voor teleurstelling want de ploeg werd gediskwalificeerd. Dat was het gevolg van een protest van de Britse ploeg, lichtte technisch directeur Vincent Kortbeek van de Atletiekunie na afloop toe. Cathelijn Peeters zou bij het overgeven van het stokje aan Bol te snel uit de baan zijn gestapt en daarbij de laatste Britse atlete hebben gehinderd.

"We waren het niet eens met die uitleg en ook op de beelden was te zien dat ze niet of nauwelijks in de weg liep. De jury zag het gelukkig ook zo en kende ons protest toe", aldus Kortbeek.

Cathelijn Peeters en Femke Bol bij de wissel (foto: ANP).

Een verrassing in de Nederlandse atletiekselectie was Nina Franke. De 22-jarige uit Heesch stond nog niet eerder op een groot toernooi, maar mocht zondagavond de EK-finale rennen en was dus medeverantwoordelijk voor goud. "Ik kan het nog steeds niet geloven", zei ze vlak na het winnen van de titel.

"De finale lopen en dan winnen, vind ik nog steeds ongeloofwaardig."

"Toen ik hoorde dat ik mocht starten, was het even omschakelen, de knop omzetten en gaan. Ik was best wel nerveus, maar vooral erg enthousiast om te mogen lopen. In eigen land en dan voor dit publiek, een gekkenhuis. De finale lopen en dan winnen, vind ik nog steeds ongeloofwaardig. Een droom, alsof het niet echt is." En dus opnieuw Brabants succes. Donderdagavond maakte Eveline Saalberg uit Vessem deel uit van de gouden gemengde estafetteploeg op de 4x400 meter. Samen met Femke Bol, Nick Smidt en Tony van Diepen rende ze naar de snelste tijd.

Nina Franke na de wedstrijd (foto: Leon Voskamp).

Individueel werden er geen medailles gepakt dit toernooi. Bij de 400 meter wist Saalberg zaterdag de halve finale niet te halen. De in Dongen geboren Cathelijn Peeters wel, maar ze kwam tekort voor een finaleplek. Op de 1500 meter wist Marissa Damink uit Roosendaal een paar dagen eerder niet door te dringen tot de finale.



De mannelijke Brabanders konden geen potten breken. Niels Laros haalde op de 3000 meter wel de finaledag maar daarin stelde de 19-jarige Oosterhouter op zondag teleur. In de slotfase bleek de concurrentie te goed en uiteindelijk eindigde hij als elfde van de twaalf. Donderdag wist Robin van Riel uit Tilburg zich op de 1500 meter niet naar de finale te rennen.