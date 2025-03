112-nieuws: bestelbus strandt op A16 • vermiste meisjes terecht

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

07.31 Ongeluk op A16 Op de A16 van Breda richting Rotterdam gebeurde vanochtend een ongeluk bij Zevenbergschen Hoek. Dit leidde tot een kilometerslange file vanaf Breda-Noord. Inmiddels is de weg vrijgegeven, maar het verkeer heeft rond halfacht nog een kwartier vertraging.

05.21 Brand in appartementencomplex In een appartementencomplex aan de Beelsstraat in Helmond woedde afgelopen nacht brand. Het vuur werd rond halfvier 's nachts ontdekt. Alle bewoners van het complex konden veilig wegkomen. Er is niemand gewond geraakt bij de brand. De brandweer onderzoekt hoe het vuur kon ontstaan. Lees hier meer. Foto: Harrie Grijseels/persbureau Heitink Foto: Harrie Grijseels/persbureau Heitink

04.27 Vermiste meisjes teruggevonden Twee vermiste meisjes, van 13 en 15 jaar oud, zijn afgelopen nacht teruggevonden door agenten van de politie Leijdal. De meisjes waren weggelopen bij een opvanglocatie. Een van de meisjes had echter een telefoon bij zich waar de begeleiding op kon zien waar ze zich ongeveer bevonden. Foto: Instagram politie Leijdal Toen de politie daar aankwam en de meisjes de agenten zagen, renden ze van hen weg. Maar niet veel later konden de agenten hen stoppen en terugbrengen naar de opvanglocatie.

00.31 Dreiging met vuurwapen De politie werd gisteravond ingeschakeld door iemand in Etten-Leur die zei bedreigd te zijn met een vuurwapen of iets dat daarop leek. Dit zou gebeurd zijn in een verkeerssituatie. Foto: Instagram wijkagenten Etten-Leur Het voertuig waaruit dit gebeurde, is door agenten gecontroleerd. Hier werd geen vuurwapen gevonden. De verhalen van de betrokken partijen lopen volgens de politie uiteen. Agenten gaan het een en ander uitzoeken.

23.22 Bestelbus strandt op A16 Prinsenbeek Een bestelbus strandde gisteravond op de A16 bij Prinsenbeek. De bestelbus had een lekke band. Een berger werd gebeld om de bestelbus mee te nemen naar een veilige locatie. Foto: X/weginspecteur Robert Foto: X/weginspecteur Robert