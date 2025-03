Bewoners midden in de nacht huis uit om brand in appartementencomplex

In een appartementencomplex aan de Beelsstraat in Helmond heeft zondagnacht brand gewoed. Het vuur werd rond halfvier 's nachts ontdekt.

De brand woedde in een appartement op de bovenste etage, in een slaapkamer. De bewoner lag in de woonkamer te slapen toen de brand uitbrak. Hij zou wakker zijn geworden van de brand en zelf 112 hebben gebeld.