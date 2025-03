Deze foto stelde Frans voor een raadsel, maar hij vond het antwoord

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Iedereen kan vragen insturen via [email protected] . Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan voedsel, aan het plafond van een eekhoornvoederhuisje, een cocon en tuinmieren in Almelo.

"Dan bevindt het voedsel zich niet aan het plafond maar ligt het op de bodem van het eekhoornvoederhuisje. Misschien zijn de zaadjes (restjes) per toeval in wat spinnenrag terechtgekomen en daar blijven hangen.”

Tot een van hen met het volgende kwam en daar geloof ik ook in: “De foto ziet er een beetje raar uit. Ik denk niet dat dit het werk van een spin is. Ik heb de foto 180 graden gedraaid en dan ziet het er logischer uit. Ook qua schaduw."

Bouwwerk in een schuur in een volkstuin Jacqueline Dragt stuurde een foto van wat zij zag in de schuur van haar vriendin in een volkstuin. Volgens mij hebben we hier te maken met een bouwwerk van de zogenaamde tuinmier. Dit is een verzamelnaam voor wegmieren, boommieren, glanzende houtmieren en schaduwmieren.

In de zomer krijgen de koninginnen vleugels evenals de mannelijke mieren. De koninginnen stijgen op in de lucht en worden daar door enkele mannetjes bevrucht. Daarna sterven de mannetjes en bouwen de koninginnen nieuwe nesten.

De kleur van de tuinmier is zwart en dat is ook goed te zien op de foto. Tuinmieren zijn mieren die dol zijn op insecten maar ook op zoetigheid. In dit geval zou deze tuinmier een glanzende houtmier kunnen zijn. Dit in verband met het nest, dat vaak in rottend hout onder de grond zit. Verder is de cyclus bij deze tuinmieren hetzelfde als bij alle andere mieren.

Bij het schoonmaken van een nestkastje kwam dit tevoorschijn

Ton de Peffer kwam tijdens het schoonmaken van zijn nestkastjes iets tegen waarvan hij denkt dat het een larve is. Op de foto die hij stuurde, zie ik niet een larve maar een lege cocon. Deze cocon kan van een rups of vlinder geweest zijn maar ook de larve van een vliegen- of bijensoort. Voor alle zekerheid geef ik hier nog even aan wat het verschil is tussen een cocon, een larve en een pop. Een larve of rups zijn de insectendiertjes die uit eitjes tevoorschijn komen.

Daarna eten deze larven of rupsen zich vol en vervellen ze een paar keer. Tot slot gaan ze verpoppen naar een volwassen imago. Dit doen ze in een zelfgemaakte cocon. Rupsen of larven maken zo’n cocon rondom zich en veranderen in die cocon tot pop. Weer later breken ze uit die pophuid en ook uit het omhulsel (het cocon) en zijn dan een volwassen insect.