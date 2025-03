Traditie dreigt te verdwijnen, te weinig animo om reus Jas te dragen

In Boxtel zitten ze met de handen in het haar. Er zijn namelijk te weinig vrijwilligers om dorpsreus Jas de Keistamper te dragen. Ja, je hoort het goed, een reus.

Lav Lukac Geschreven door

In Boxtel is het al ruim 75 jaar een traditie dat Jas de Keistamper zo nu en dan in het dorp verschijnt. Bijvoorbeeld tijdens Koningsdag. De burgemeester roept 'Jas, waor bende?' en dan komt hij tevoorschijn. De bijna vier meter grote reus spreekt de Boxtelaren dan in een humoristische toespraak bespottend toe. Maar er zijn te weinig vrijwilligers om reus Jas nog te dragen. Onder de gigant moet namelijk iemand zitten die flink sterk is want Jas weegt maar liefst 25 kilo. Als het niet lukt om die te vinden, dreigt de traditie te verdwijnen. Dat gebeurde al met de giganten van Tilburg en Hilvarenbeek. En ook in Goirle en Riel is de nood hoog. Daar biedt de organisatie inmiddels een vergoeding aan sterke vrijwilligers.

In Boxtel gebeurt dat niet. Jas wordt vastgemaakt om de buik van de vrijwilliger. Boven de navel van de reus zit een kijkgaatje en daarboven zit nog twee meter romp en dan het hoofd van de 75-jarige reus.

Reus Jas (links). En reus Hanne mî de Moor van Liempde in actie (foto: Jan Ketelaars).

Tijdens een optocht van zo'n vijf kilometer is het te zwaar en te warm voor één vrijwilliger om de hele dag vol te houden. "Er moet afgewisseld worden", weet vrijwilliger Jan Ketelaars. "Maar we hebben maar twee vrijwilligers die Jas kunnen dragen. Als er iemand ziek is hebben we een probleem."

"Jas is de enige die zelf loopt."

Dorpsreus Jas loopt ook mee in historische optochten met reuzen uit andere dorpen. Ook Bergen op Zoom, Oisterwijk, Liempde en Goirle hebben namelijk zo'n grote dorpsreus. "Wat de reus in Boxtel zo uniek maakt is dat het de enige in Brabant is die je ook echt ziet lopen en hoort praten", vertelt vrijwilliger Jan Ketelaars trots. "Hij kan zelfs handen schudden. Reuzen uit andere dorpen staan op wieltjes." Dat is wat Jan betreft geen oplossing voor het vrijwilligerstekort. "Dan is de lol er wel een beetje af." De muziek bij het verschijnen van Jas wordt verzorgd door Jasband De Keiknoepers. En naast Jas lopen vrouwen in klederdracht die zichzelf de 'Keigoeiekes' noemen. Ook zij hebben versterking nodig, maar er is maar weinig animo.

UNESCO immaterieel erfgoed Jas de Keistamper is vlak na de Tweede Wereldoorlog 'geboren' en staat symbool voor de wederopbouw van Boxtel. Maar ook voor de stratenmakers in Boxtel die ervoor zorgden dat het dorp als eerste Brabantse plaats in 1393 een verharde weg kreeg. Inwoners van omliggende plaatsen waren daar jaloers op en noemden de Boxtelaren spottend 'keistampers'. Daar trekt Jas zich in ieder geval niks van aan, hij staat inmiddels op de UNESCO immaterieel erfgoedlijst.