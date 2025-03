Virgil van Dijk terug naar zijn roots met eigen toernooi in Tilburg

Liverpool, Juventus, Inter, Arsenal, Ajax en nog elf clubs komen van 12 tot en met 14 september naar Tilburg. Het bekende internationale jeugdtoernooi van Willem II keert daarmee terug op de voetbalagenda. Voormalig jeugdspeler van Willem II Virgil van Dijk speelde hier een belangrijke rol in. Het toernooi heet niet voor niets Virgil’s Legacy Trophy.

"Ik heb warme herinneringen aan mijn tijd als jeugdspeler bij Willem II en het internationale jeugdtoernooi dat de club organiseerde", stelt Van Dijk in een persbericht. "Het was een toernooi waar talent van over de hele wereld samenkwam, een fantastische en inspirerende ervaring op jonge leeftijd. Samen met Willem II breng ik dit toernooi terug naar de club en de stad waar ik mijn opleiding heb gevolgd. Zo wil ik bijdragen aan de ontwikkeling van de beste talenten ter wereld. Dit toernooi biedt nieuwe wereldsterren een podium om dichter bij hun doel te komen."

"Een langgekoesterde wens gaat in vervulling waarbij we samen met Virgil van Dijk de club en de stad weer op de internationale kaart zetten. Dankzij Virgil kunnen wij het toernooi weer nieuw leven in blazen en clubs over de hele wereld ontvangen in Tilburg", aldus algemeen directeur Merijn Goris.