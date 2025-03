Waaghals Loet gaat voor de lol achterwaarts over de kop met zijspanmotor

Loet van der Putten uit Handel is een echte durfal. Als bakkenist heeft hij in de zijspancross al zijn sporen verdiend, maar sinds kort maakt hij met de Belgische coureur Jason Vandaele ook de zogenaamde backflip tijdens speciale freestyle shows. Het tweetal gaat met een zijspanmotor over een schans en maakt dan een achterwaartse salto. "Nee, dan ben ik niet aan het bibberen", zegt Loet (24), de enige Nederlander die dit stuntwerk doet.

Het dak gaat er af in de sporthal in München als Jason en Loet enkele seconden lang op zo'n acht meter hoog in de lucht hangen. Het Duitse publiek klapt de handen stuk voor de stunt op de zijspanmotor. De backflip, een achterwaartse salto, is spannend en ziet er spectaculair en gevaarlijk uit. "De eerste keer voelt heel onnatuurlijk en is het heel vreemd om mee te maken", zegt waaghals Loet. "Natuurlijk is er een risico, maar wat is eng? Op het moment dat je tijdens een zijspancross met dertig motoren een bocht invliegt, loop je ook veel risico. Een gecontroleerde sprong is in mijn ogen minder risicovol en dus minder eng. Maar het is inderdaad een bijzondere hobby."

Loet raakte verzeild in de showwereld door Jason Vandaele. De Belgische coureur was in 2019 met zijn landgenoot Birgen Beernaert het eerste duo dat in een zijspan de achterwaartse salto maakte. Jason vroeg hem begin 2024 om zijn bakkenist te worden voor het WK sidecarcross en nam hem later dat jaar ook mee in het stuntwerk. "We zijn nu het enige team in de wereld dat met een zijspan een backflip maakt", weet Loet. "En ik ben de enige Nederlander."

Inmiddels hebben ze samen zo'n twintig backflips geoefend en twee keer een show gedaan in Duitsland. "Ja, die Duitsers zijn er helemaal gek van", zegt Loet. "Het is wel een heel ander wereldje dan de motorcross. Het is een heel spektakel en dat is het in begin wel spannend maar ook heel gaaf. Als je weet dat je er klaar voor bent, is de spanning eigenlijk wel meteen weg. Ik ben dan niet aan het bibberen, zeg maar."

Freestyle Motocross (FMX) is een spectaculaire vorm van motorsport waarbij de rijders indrukwekkende sprongen en gewaagde combinaties hoog boven de grond uitvoeren. De coureurs maken de sprongen vanaf een schans en voeren dan allerlei tricks uit. Degene die de mooiste en beste tricks laat zien, wint.

"Zowel in een show als in de zijspancross draait het vooral om vertrouwen in elkaar", vervolgt Jason. "Dat is eigenlijk het enige vergelijkbare. Voor de rest is het als bakkenist toch anders. Voor de show hoef je bijvoorbeeld geen conditie te hebben en ik zie zelfs freestylemannen tussendoor een sigaret roken." Maar de backflip vereist wel een bepaalde techniek van de bakkenist. "Het gaat om je positie en een bepaalde timing. Het is een combinatie van op het juiste moment duwen met de benen en trekken met de armen. Het is echt een gevoelskwestie wanneer je dat moet inzetten. Je komt los en duwt de zijspan onder jezelf door."

Op 29 maart is er in het Duitse Maagdenburg weer een freestyle show, maar die moet Loet door een blessure aan zich voorbij laten gaan. Belangrijker vindt hij het om fit te zijn voor het nieuwe seizoen zijspancross dat in mei begint. Na het pechjaar 2024 hopen de twee op een beter seizoen. "We gaan voor een klassering in de top vijf", zegt Loet. "Daar heb ik zin in, want het crossen vind ik toch het leukste. Daar ligt echt mijn hart, want ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n showman. Maar de motorcross kost geld en de show leveren geld op dus blijven we die er wel bij doen."