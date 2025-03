Verdediger Greiml van NAC Breda voor twee duels geschorst

Verdediger Leo Greiml mist de komende competitieduels van NAC Breda met Almere City en FC Groningen. De Oostenrijker is voor drie duels geschorst, waarvan één voorwaardelijk.

Greiml kreeg vrijdag een rode kaart in het thuisduel met Sparta Rotterdam (1-1). Scheidsrechter Serdar Gözübüyük bestrafte hem voor een overtreding op Mitchell van Bergen in eerste instantie met een gele kaart. Maar die werd na ingrijpen van de VAR omgezet naar een rode.

NAC laat weten niet in beroep te gaan tegen de schorsing, maar noemt de straf wel 'zwaar en zuur' omdat er volgens de club geen enkele kwade intentie in de actie van Greiml zat. "Toch is NAC reëel en gaat het niet in beroep tegen de schorsing. Een eventuele uitspraak van het beroep volgt immers al op vrijdagochtend, waardoor de uitwedstrijd tegen Almere City van aankomende vrijdag sowieso niet haalbaar is voor Greiml”, schrijft NAC op de website.

Ook bestaat het risico dat de club nog langer zonder de verdediger komt te zitten als het besluit van de beroepscommissie nadelig uitvalt.