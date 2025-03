Koffie en thee terug bij Jumbo, vrees dat klant kind van de rekening wordt

Douwe Egberts-koffie en Pickwick-thee keren komende week terug in de schappen van Jumbo. Deze A-merken verdwenen sinds januari langzamerhand uit de winkels van de grootgrutter uit Veghel toen onderhandelingen met leverancier JDE Peet's niets opleverden. Jumbo gaat nu alsnog noodgedwongen akkoord met een forse prijsverhoging, maar kondigt tegelijkertijd aan dat het de klanten zoveel mogelijk wil ontzien. Experts verwachten echter dat de klant uiteindelijk het kind van de rekening wordt.

Voor Jumbo lijkt het slikken of stikken. De supermarkt zag sinds januari veel van haar klanten naar andere winkels gaan om daar A-merken koffie en thee te kopen. Vanaf deze week is daarom de koffie van Douwe Egberts, Senseo en L’Or weer te koop bij Jumbo. De thee van Pickwick keert volgende week terug. Jumbo noemt de inkoopprijzen 'buitenproportioneel'. De directie van de supermarktketen laat weten dat ze 'verder geen uitspraak doet over de daadwerkelijke inhoud van de overeenkomst en prijzen uit concurrentieoverwegingen'. Alle goede bedoelingen van Jumbo ten spijt, zal de klant sluipenderwijs toch meer gaan betalen voor Douwe Egberts-koffie en Pickwick-thee, zo verwacht Peter ter Hark.

De supermarktdeskundige van Retail Prospect ziet dat ketens als Jumbo niet zonder deze consumententrekkers kunnen. "Het is net zoals rookwaren en kratten bier. Het geeft een hoop gedoe en levert weinig op. Maar als je het niet in huis hebt, gaan klanten naar een andere winkel om het te kopen. Dat is het laatste wat supermarkten willen. Ik denk dat als het schrikeffect eenmaal wegebt, de prijzen voor A-merken koffie en thee vanzelf gaan stijgen." Ter Hark hekelt de opstelling van JDE en spreekt van 'machtspolitiek'. Volgens hem zijn supermarkten veel te afhankelijk van de leverancier van koffie en thee en maakt JDE misbruik van die situatie. "Het valt niet uit te leggen dat de Braziliaan Rafael Oliveira (49), de nieuwe topman van JDE Peet's, bij zeer goed presteren aanspraak kan maken op een bonus die oploopt tot ruim 60 miljoen euro. Terwijl de gewone klant blijft betalen voor de prijsstijgingen op de wereldmarkt." Over die prijsstijgingen is Ter Hark duidelijk: "De koffieboer verdient bijna niks, het zijn vooral de grote tussenhandelaren zoals JDE die flinke winsten maken."

Hij ziet wel mogelijkheden om dit probleem aan te pakken. "Een boycot door kopers zou een sterk signaal zijn. Of klanten kunnen kiezen voor een goedkoper huismerk. Of ze zouden hun koffie online kunnen kopen, bijvoorbeeld bij De Koffiejongens die veel meer rechtstreeks bij de boeren inkopen." Voor de supermarkten is het volgens Ter Hark van belang om een gezonde 'margemix' te behouden. Zolang een kant en klaar bakje met fruit of worstjes flink wat oplevert, kan de winstmarge op koffie en thee wat meer bescheiden blijven. Voor de rest is het koffiedik kijken wat de toekomst gaat brengen.