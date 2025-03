Man zwaargewond na val uit boom, slachtoffer was takken aan het zagen

Een man is maandagmiddag zwaargewond geraakt nadat hij in Tilburg uit een boom viel. Het ongeluk gebeurde aan de Buurmalsenlaan in de stad.

De man zat in de boom om takken af te zagen, toen het misging. Hij viel en raakte zwaargewond. Politie, brandweer, ambulance en een traumahelikopter waren snel aanwezig. De man is onder begeleiding van een trauma-arts met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.