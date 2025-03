Willy en René zien lichtpuntje bij PSV: 'Mauro Júnior moet snel bijtekenen'

"Eigenlijk ben ik nog steeds niet van de schok bekomen", zegt een nog steeds aangeslagen Willy van de Kerkhof na de ongekende oorwassing tegen Arsenal vorige week. De kinderlijke manier waarop PSV liefst zeven tegengoals weggaf, zit hem nog steeds dwars. "Die Odegaard kwam in een soort walhalla terecht. Die kon gewoon zestig meter op het PSV-doel aflopen, zonder dat hij iemand tegenkwam. Absurd!" Intussen hebben Willy en broer René ook alweer wat lichtpuntjes gezien: de rentree van Mauro Júnior en Sergiño Dest.

"Het lek is nog niet boven", merkt René op in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Daarmee doelt hij zowel op de lekkage in zijn eigen badkamer als op de PSV-verdediging. "Bij vlagen zag het er tegen Heerenveen best aardig uit, maar dan geven ze toch weer zomaar een goal weg."

Willy kan er niet over uit. "Het was een blunder van Boscagli, Bosz had die kerel gelijk moeten wisselen. Een van de weinigen die dat soort fouten nooit maakt is Mauro Júnior. Je zag zaterdag weer hoeveel invloed hij heeft. Geweldig! Die moeten ze heel snel een contractverlening geven."