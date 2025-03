Steven wint met zijn band Treasure het programma The Tribute: 'Gekkenhuis'

Bruno Mars-Tributeband Treasure heeft zaterdagavond het populaire televisieprogramma The Tribute: Battle of the Bands gewonnen. Dat betekent dat de band in april mag optreden in de Ziggo Dome. Leadzanger Steven Smits uit Eindhoven is blij dat hij en de andere zeven bandleden het eindelijk van de daken mogen schreeuwen. "We hebben het sinds december geheim moeten houden, want toen is de finale al opgenomen. Dit weekend beleefden we het allemaal weer opnieuw."

De bandleden hebben de finale zaterdag samen gekeken. "We zijn echt flink verrast in een zaal met al onze mensen om ons heen. Er hing een groot scherm om de finale te kijken en banners van Treasure. Als cadeau stonden er van die grote tourkoffers met ons logo erop."

Afgelopen zaterdag was de finale van The Tribute. In dit programma strijden tributebands tegen elkaar voor een podiumplek bij het concert The Tribute - Live in Concert in de Ziggo Dome. Zaterdag werd bekend dat de band Treasure er met de winst vandoor ging. "Het is wel een gekkenhuis hoor. Het is te gek, superleuk", vertelt zanger Steven.

Volgens Steven is het allemaal best snel gegaan met de band. "We zitten allemaal al wat langer in de muziek, maar we zijn met z'n allen pas in maart gestart We zijn dus net een jaar bij elkaar", vertelt hij. "Met de juiste drive en de juiste communicatie met elkaar kun je heel ver komen. En met heel veel plezier natuurlijk."

Bij Steven zelf is muziek er met de paplepel ingegoten. "Mijn vader was beroepsmuzikant als gitarist. Mijn moeder is zangeres, mijn broer drummer en de rest van de familie zit ook allemaal in de muziek, zelfs opa en oma. Ik ben ermee opgegroeid. En sinds Bruno Mars in beeld is gekomen, ben ik al fan van hem. Maar ik ben me er de afgelopen jaren pas op gaan focussen als zanger."

Steven en de andere bandleden kijken erg uit naar het optreden op 17, 18 en 19 april in de Ziggo Dome. "We hebben te horen gekregen dat alles meteen is uitverkocht", vertelt hij enthousiast. Verder wil de band zich de komende tijd richten op hun clubtour en theatertour en het schrijven van eigen muziek. "Wel in de stijlen van Bruno Mars. Dus het gaat echt om R&B, soul, funk en popmuziek gemixt."