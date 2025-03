VDL in beeld om drones te maken, bedrijf 'bevestigt noch ontkent' gerucht

VDL met de hoofdvestiging in Eindhoven is in beeld om drones te bouwen met het Zwitserse bedrijf Destinus. De productie van onbemande straaljagers zou gaan plaatsvinden in de voormalige NedCar-fabriek in het Limburgse Born. Dat meldt het Financieele Dagblad (FD) maandagavond. Een woordvoerder van VDL 'bevestigt noch ontkent' het bericht.

Het nieuws over de productie van drones door VDL kwam aan het licht, nadat het Zwitserse bedrijf Destinus meldde dat het met het Nederlandse ministerie van Defensie onderhandelt over de levering van de onbemande toestellen. Het gaat om drones die worden aangedreven door straalmotoren. Destinus noemt daarbij VDL als partnerbedrijf. Maar bij VDL houdt men de kaken stijf op elkaar. Ook het ministerie van Defensie was niet bereikbaar voor commentaar, aldus het FD.