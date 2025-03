112-nieuws: brand op dak huis Drunen • file op A4 na ongeluk vrachtwagen

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

06.08 File op A4 na ongeluk vrachtwagen Verkeer op de A4 van Rotterdam richting Antwerpen komt bij knooppunt Markiezaat in een file terecht na een ongeluk met een vrachtwagen. De file begint bij knooppunt Zoomland. De vertraging bedroeg rond zeven uur vanochtend 45 minuten. Verkeer krijgt het advies de U10 te volgen.

03.48 Automobilist onder invloed gestopt Een automobilist is afgelopen nacht gestopt door agenten van de politie Langstraat. Hij was de agenten opgevallen omdat hij met zijn auto slingerend over de weg reed. De bestuurder bleek onder invloed van cannabis. Hij werd aangehouden en naar een politiebureau gebracht. Daar werd bloed van de man afgenomen. Foto: Instagram politie Langstraat

23.56 Brand huis Drunen In het dak van een huis aan de Grotestraat in Drunen woedde gisteravond laat brand. Er kwam rook uit de dakplaten. Volgens mensen in de straat hadden er eerder op de dag werkzaamheden plaatsgevonden aan het dak. De brandweer haalde de pannen van dak en bluste het vuur. De schade bleef beperkt. Foto: Erik Haverhals/persbureau Heitink De bewoner die had geprobeerd het dak zelf te blussen werd nagekeken door ambulancepersoneel. Hij had het benauwd vanwege de rook, maar hij hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Foto: Erik Haverhals/persbureau Heitink