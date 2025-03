Meer misstanden gemeld bij Meld Misdaad Anoniem, vooral over drugs

Brabanders melden steeds meer misstanden bij Meld Misdaad Anoniem. Vorig jaar ging het om ruim 3700 meldingen, ruim zeshonderd meer dan in 2023. Dat is dinsdagochtend bekendgemaakt. In het jaar 2022 lag het aantal meldingen nog op drieduizend.

De meeste meldingen in onze provincie hadden het afgelopen jaar betrekking op drugs. Ruim tweeduizend meldingen hadden betrekking op dit onderwerp. Geweldsdelicten vormen de tweede categorie waarvoor mensen contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem en het opsporen van mensen eindigde op plek drie. Vierde plaats

Met ruim veertien meldingen per 10.000 inwoners bevindt onze provincie zich op de vierde plaats in de top tien van alle Nederlandse provincies. Koploper is Limburg met 19,5 meldingen, gevolgd door Groningen (18,5) en Drenthe (16,6).

Landelijk kwam bij Meld Misdaad Anoniem in 2024 een recordaantal van ruim 24.000 meldingen binnen, een stijging van negentien procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dankzij deze meldingen werden vorig jaar 3372 verdachten opgespoord en werden 756 wapens in beslag genomen. De meldingen leidden er verder toe dat er 87.914 hennepplanten in beslag zijn genomen.

