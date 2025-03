Fresku wint Edison met album: 'Heel veel liefde in gestoken'

Rapper Fresku uit Eindhoven heeft maandagavond een Edison gewonnen met zijn album 'Leren Leven'. Het is de eerste keer in zijn carrière dat de artiest de prestigieuze muziekprijs wint. Voor de rapper voelt het als een kroon op zijn harde werk. "Ik heb er heel veel tijd en liefde ingestoken."

Voorafgaand aan de Edisons in het AFAS Theater in Leusden vertelde Roy Michael Reymound, zoals Fresku echt heet, dat hij hoe dan ook trots is op zijn album dat bestaat uit dertig nummers. "Het voelt al alsof ik gewonnen heb", zei Fresku. "Ik heb er heel veel tijd en liefde ingestoken samen met mijn team. Dertig liedjes, wie doet dat nu nog?"

Het album Leren Leven is erg persoonlijk en gaat over eerlijk zijn over onzekerheden, angsten en dromen. De vakjury die het felbegeerde Edisonbeeldje uitreikte, was erg te spreken over de boodschap van de rapper.