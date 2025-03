Ruim 100.000 blikjes en flesjes ingeleverd bij speciale statiegeldmachines

Met carnaval zijn in totaal 133.619 blikjes en flesjes ingeleverd bij mobiele bulkmachines, laat een woordvoerster namens Statiegeld Nederland weten. De machines waar mensen flessen en blikken konden inleveren waren een proef tijdens die periode.

De machines stonden tijdens de carnavalsperiode in Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Breda, Helmond, Roosendaal en Overijsselse Oldenzaal, waar ook carnaval wordt gevierd. Zo'n machine kan meer dan honderd verpakkingen tegelijk verwerken. Dat zijn veel meer blikjes en flesjes dan de exemplaren die je kent uit de supermarkt.

Wanneer je iets inleverde in een van de machines, kon er gekozen worden om het statiegeld te ontvangen via een Tikkie, of het geld te doneren aan een lokaal goed doel.

Een succes

Grote aantallen zijn er verwerkt, volgens Statiegeld Nederland. De automaat in Den Bosch spande de kroon: dit apparaat slikte in totaal zo'n 50.000 blikjes en flesjes in.

Door het succes van de proef tijdens carnaval is het nu ook de bedoeling dat er ook tijdens Koningsdag en Bevrijdingsdag machines worden geplaatst. Hoeveel machines er terugkeren en op welke plekken, is nog niet bekend.