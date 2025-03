Steeds meer studenten willen loodgieter worden, want dat verdient goed

Heb je een lekkage, problemen met de cv-ketel of hulp nodig met de warmtepomp? Succes met het vinden van een loodgieter, want die zijn nauwelijks te vinden. Gelukkig volgen steeds meer jongeren een opleiding om loodgieter te worden. Want waar een tekort is, valt ook geld te verdienen. "Ik ben na mijn opleiding verzekerd van een baan."

Ista van Galen & René van Hoof Geschreven door

Het aantal loodgieters in onze provincie is in tien jaar tijd met maar liefst 49 procent gestegen. Afgelopen jaar stonden 1597 loodgieters geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK). Toch staan er nog altijd veel meer vacatures voor loodgieters open dan dat er geschikt personeel te vinden is. Het beroep hoorde in het derde kwartaal van vorig jaar daarom tot een van de beroepsgroepen waar de grootste 'krapte' is.

Tegelijkertijd kiezen steeds meer studenten de laatste jaren voor een mbo-opleiding in werktuigbouwkundige installaties. Daarmee kun je onder meer loodgieter worden. Vorig jaar waren dit er in heel Nederland ruim twintig procent meer dan in 2020.

Ook op het Koning Willem I College in Veghel zien ze dat het beroep steeds populairder wordt. Al is het aantal studenten nog lang niet groot genoeg om aan de vraag te voldoen. "We kunnen er nog veel meer gebruiken. Wat we nu hebben, is eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat", zegt Bas Visser, docent installatietechniek.

Bas Visser ziet dat het beroep populairder wordt (foto: René van Hoof).

De reden van de populariteit zit 'm volgens Visser deels in dat er nu een goede boterham te verdienen is als loodgieter. "Als loodgieter werk je zo'n veertig tot vijftig uur per week. Een zzp'er die de juiste papieren heeft, verdient zo'n vijfhonderd tot duizend euro per dag. Ook in loondienst kun je goed verdienen. Dat is voor sommigen wel een drijfveer om loodgieter te worden. Al zien we ook dat studenten graag met hun handen werken en het leuk vinden dat het werk zo gevarieerd is." Dat laatste was ook voor student Teun een reden om de opleiding installatietechniek te gaan volgen. "Het is een mooi breed vak. Je kunt van alles doen", vertelt hij. "Loodgieters zullen ook altijd nodig zijn. Na mijn opleiding ben ik verzekerd van werk, dat speelt ook mee."

De studenten houden vooral van de afwisseling (foto: René van Hoof).

"Je kunt mooi met je handen bezig zijn en het werk is afwisselend", beaamt Daan (20). Over twee jaar is hij klaar met de opleiding en kan hij aan het werk. "Als de verhalen die ik hoor kloppen, dan ga ik wel genoeg verdienen straks. Dat is natuurlijk interessant. Maar ik vind het vooral een mooi vak." Ook de 23-jarige Sven werkt graag met zijn handen. "Ik heb twee rechterhanden, dus daar maak ik graag gebruik van. Mijn vader heeft een eigen bedrijf en daar staan ze te springen om loodgieters. De vraag is heel groot. Dus dat verdient natuurlijk wel goed, als je de juiste certificering hebt. Al is het ook hard werken hoor."

Techniek Nederland blij met ontwikkeling Branchevereniging Techniek Nederland zegt blij te zijn met de stijging van het aantal studenten dat loodgieter wil worden. Loodgieters zijn volgens de branchevereniging namelijk onmisbaar. "Dit zijn allround vakmensen met een brede expertise", zo meldt voorzitter Doekle Terpstra. "Ze zorgen niet alleen voor water- en energiebesparing, maar ze voorkomen ook legionellabesmettingen. En ze dragen eraan bij dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen, door middel van aangepast sanitair."