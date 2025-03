Bosz hoopt op wonder: 'Maar ik ga ook niet als een idioot overkomen'

Zelden zal een Champions League-wedstrijd zo weinig spannend zijn als de wedstrijd tussen Arsenal en PSV woensdagavond. Toch willen ze er bij PSV na de 7-1 vorige week in Eindhoven nog het beste van maken. Gelooft trainer Peter Bosz in een wonder in het Emirates Stadium? "Ik wil niet zonder ambitie overkomen", zegt Bosz dinsdagavond. "Maar ook niet als een idioot."

Daaruit werd meteen duidelijk dat PSV niet naar Londen is afgereisd om een 7-1 achterstand goed te maken. Er moet vooral verder vertrouwen worden opgebouwd na een moeilijke periode. Zaterdag toonde de Eindhovense club een soort van herstel door te winnen van Heerenveen. "Dat was een eerste aanzet", aldus Bosz.

"Met het oog op de competitie gaan we spelers rust geven."

Duidelijk werd dinsdagavond al wel dat Bosz gaat kiezen voor wat reservespelers. "De competitie is vanaf nu het belangrijkste. Met het oog daarop ga je bepaalde keuzes maken. Spelers die een tik hebben gehad, kan je nu rust geven. En spelers die normaal reserve staan, maar ontzettend goed trainen, kan je juist de kans geven." Eén van die spelers is Armando Obispo. De verdediger kreeg vlak voor de persconferentie te horen dat hij woensdagavond gaat spelen. "Dat is alleen maar mooi. Dit is een fantastisch affiche waar je geen motivatie voor nodig hebt. En ergens heb je natuurlijk ook revanchegevoelens", vertelt de verdediger.

"Als het nodig is, dan betaal ik mee aan de kaartjes van de fans."