Anfred nam ontslag, fietste 31.000 km en is nu weer thuis bij z'n vrouw

Onder luid applaus is Anfred dinsdagmiddag thuis gekomen na een fietstocht van 31-duizend kilometer. Anderhalf jaar was hij onderweg van Alaska naar het zuidelijkste puntje van Argentinië. Bij zijn huis in Nuenen kreeg hij een warm onthaal van vrienden en familie: "Ik weet even niet wat ik moet zeggen, zoveel mensen had ik niet verwacht", zegt hij verbouwereerd.

René van Hoof Geschreven door

Je moet er maar zin in hebben. Ruim dertigduizend kilometer in je eentje fietsen van Alaska naar Argentinië. Maar Anfred heeft het vrijwel probleemloos volbracht. "Het voelt meteen vertrouwd", zegt Anfred als hij bij zijn huis aankomt: "Ik had aan het einde van de reis met mensen uit Leende zitten praten en toen kon ik mijn Brabants weer een beetje oefenen."

"Ik ben heel blij om weer terug te zijn", zegt de avonturier: "Ik heb er superfijne herinneringen aan, maar er is niks zo fijn als thuiskomen natuurlijk en zeker in Brabant en Nuenen". Op de vraag wat hij het meeste gemist heeft is het antwoord: "Mijn vrouw denk ik, die staat mij nu aan te kijken, dus ik durf niks anders te zeggen."

Anfred komt thuis aan (Foto: René van Hoof)

Echtgenote Marieke laat weten dat het na anderhalf jaar wel weer even wennen zal zijn samen: "Je bent nu je vrijheid gewend, maar dat komt wel goed." Marieke had er alle vertrouwen in dat haar man de tocht zou volbrengen omdat hij een doorzetter is. Ze is drie keer naar hem toe gereisd om hem te steunen. Mooie mensen

Anfred blikt heel positief terug op zijn avontuur: "Ik heb ongelofelijk veel ervaringen opgedaan. Veel mooie mensen ontmoet. Prachtige natuur gezien en er waren zoveel verschillende adressen waar je welkom was. Wat ik nog niet begrijp, is wat mij heeft gedreven om dit te doen." En dan raakt Anfred even geëmotioneerd en komen er tranen: "Maar 's morgens de tent opendoen en dan een zonsopgang zien, dat is gewoon geweldig."

Anfred thuis met vrouw en dochter (Foto: René van Hoof)

Er waren voor Anfred genoeg momenten dat hij zich afvroeg waar hij aan begonnen was. "Maar iedere dag had ik er toch weer zin in om verder te fietsen. Er waren wel dagen dat ik het even niet meer zag zitten. Ik heb darmproblemen gehad in het midden van mijn reis. En dan ben je fysiek en geestelijk even zwak. Dat waren wel momenten dat ik dacht, ik ga dit niet redden. Uiteindelijk is het toch gelukt. Ik heb supermooie herinneringen en zeker geen spijt." Terug aan het werk

Omdat Anfred geen sabbatical kon krijgen nam hij voor zijn avontuur begon ontslag als bankwerker in de metaal. Gelukkig voor Anfred kan hij weer aan de slag bij zijn werkgever. Eerst nog een paar weken vakantie om bij te komen. Maar op 1 april, en dat is geen grap, gaat de Nuenense avonturier gewoon weer aan het werk.

Bepakt en bezakt fietste Anfred door weer en wind (foto: Anfred van Roosmale).