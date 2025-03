Na jaren van depressies zet Theo zich in voor lotgenoten: 'Praten helpt'

Hoge pieken en diepe dalen kenmerken het leven van Theo Broekman (69) uit Den Bosch. Jarenlang worstelde hij met een bipolaire stoornis. Na jaren van zwijgen en onzekerheid praat hij nu openlijk over zijn ervaringen. Hij wil naasten en lotgenoten helpen door zijn verhaal te delen.

Toen Theo 33 jaar was, kreeg hij de diagnose bipolaire stoornis. Dat is een psychische aandoening waarbij iemand extreme stemmingswisselingen doormaakt, variërend van euforische perioden tot diepe depressies. “Het lijkt alsof er iemand anders in je zit die bepaalt hoe je denkt en doet. Ook al wil je het zelf anders”, legt hij uit. De inmiddels 69-jarige Theo worstelt al sinds zijn jeugd met stemmingswisselingen. “Ik had de neiging om mezelf naar beneden te halen en zag de dingen vaak veel donkerder dan ze werkelijk waren", zegt hij. Maar Theo hield dit lang verborgen voor de buitenwereld. "Ik dacht vaak, had ik maar iets lichamelijks. Bij iemand met een gebroken been zeg je niet 'loop eens door'. Maar tegen iemand die depressief is, wordt vaak wel gezegd ‘doe eens gezellig’.”

“Je wilt niet dood, maar je wilt eigenlijk niet meer leven.”

Theo kende goede periodes in zijn leven. Hij werkte hard en kreeg onverwachts een baan als gemeentesecretaris. “Ik was ervan overtuigd dat als het goed zou gaan op het werk, het met de rest vanzelf ook goed zou gaan”, zegt hij. Maar met de jaren duurden de depressies steeds langer en werden ze heviger.

Zijn werk werd mede daardoor steeds zwaarder. "Elke werkdag was een gevecht. ’s Nachts lag ik wakker en bleef ik maar malen over wat ik niet goed deed”, zegt hij. Theo liet niets merken, tot hij in huilen uitbarstte op zijn werk. Dankzij een collega kreeg hij een afspraak bij de psychiater en de diagnose bipolaire stoornis volgde snel.

Wat is een bipolaire stoornis? Een bipolaire stoornis is een psychische aandoening waarbij iemand sterk schommelt tussen extreme hoogte- en dieptepunten. In zogenoemde manische perioden voelt iemand zich euforisch, hyperactief en soms roekeloos. Vaak gevolgd door depressieve perioden met somberheid, vermoeidheid en een gebrek aan motivatie. Hoewel de stoornis niet te genezen is, kan deze met medicatie en therapie goed onder controle worden gehouden.

“Ik dacht met medicijnen komt alles goed en niemand hoeft iets te weten van mijn stoornis”, zegt de 69-jarige Bosschenaar. Maar na verloop van tijd keerden de depressies terug, heftiger dan ooit. “Ik liep vaak met de gedachte rond om er een eind aan te maken. Je wilt niet dood, maar je wilt eigenlijk gewoon niet meer leven.” Op zijn veertigste meldde Theo zich ziek en werd hij afgekeurd. “Toen iedereen ‘het’ wist, begon ik erover te praten. De meest voorkomende reactie was: ‘Dat had ik echt niet van jou gedacht'. Maar dat komt door dat masker dat ik altijd op had.”

“Je bent niet verantwoordelijk voor je bipolaire stoornis.”