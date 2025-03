Verdeeldheid in gemeenteraad over azc: 'Zorgenkindje erbij'

De gemeenteraad van Roosendaal is erg verdeeld over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum (azc) bij Heerle. Dat bleek dinsdagavond in een commissievergadering over het onderwerp. Veel partijen vinden dat Roosendaal vluchtelingen moet opvangen, maar zij vragen zich af of Heerle daar de juiste locatie voor is. “Wij zijn niet tegen een azc, maar wel op deze plek”, zei bijvoorbeeld Gerard de Backer namens BurgerBelangenRoosendaal.

Hij gaf, net als een aantal andere partijen, aan de locatie aan de Bergsebaan in Heerle ongeschikt te vinden. Zo noemde De Backer de locatie voor de grootschalige opvang, er zouden in Heerle maximaal 300 vluchtelingen moeten worden opgevangen, ‘onverantwoord’. Hij doelde met die term op omgevingsfactoren als de snelweg, de vuilnisbelt en verschillende bedrijven die overlast veroorzaken. Corrie van Leerzem van Forum voor Democratie benoemde de gemeente Rucphen in haar betoog. Die gemeente heeft namelijk aangegeven geen geschikte locatie te hebben voor een azc. Dat zou Roosendaal volgens haar ook kunnen doen. Er zijn volgens Van Leerzem al genoeg problemen in Roosendaal. De gemeente neemt er met het azc in haar woorden 'een zorgenkindje bij'. Volgens Gert-Jan van Oosterbosch, fractielid voor de Roosendaalse Lijst, is het vertrouwen van de inwoners in de lokale politiek verdampt. Tijdens de inspraakavond op 26 februari werd volgens hem wel duidelijk dat de inwoners te weinig bij de plannen zijn betrokken. De partij gaat daarom een motie indienen tegen het azc in Heerle.

Naast alle tegengeluiden waren er dinsdagavond ook voorstanders van het plan. Zoals Rianne Sieben van Vitaal Liberaal. "Er zal altijd weerstand zijn tegen een azc", zei ze, omdat een goede opvanglocatie volgens haar niet bestaat.

Christian Villée van GroenLinks is ook voorstander van het voorstel. Hij benoemde in zijn betoog de multiculturele samenleving die Roosendaal op dit moment al is. “De cultuur van Roosendaal is versmolten met verschillende culturen uit andere landen”, gaf hij aan. Verdeeld over de verschillende portefeuilles beantwoordde het college de gestelde vragen vanuit de gemeenteraad. Burgemeester Mark Buijs haakte in op de vraag over de mogelijke vier jaar verlenging van het azc. Hij zegde toe deze mogelijkheid uit het voorstel en contract te schrappen. Dit lukt volgens hem echter niet meer vóór de stemming over het voorstel op 2 april.

Burgemeester Buijs gaf dinsdagavond antwoord op de vragen (foto: ZuidWest TV).

Verder gaf de burgemeester aan zelf ook voorstander te zijn van een kleinschalige opvang. Dat beaamde ook wethouder Paul de Beer namens het hele college. “Maar die mogelijkheid is er vanuit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet”, zei Buijs. Wethouder Paul de Beer vertelde dat er in december 2024 nog een alternatieve locatie aan het COA is aangeboden. Maar deze locatie zou verre van geschikt zijn. Andere alternatieve locaties zijn niet bekend bij de gemeente.

"Er moet iets veranderen aan de kaders."