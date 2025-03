Meiden met meervoudige beperking omgetoverd tot wereldberoemd schilderij

Vier portretten van vrouwen met een meervoudige beperking, afgebeeld als 'Meisje met de parel', hangen sinds kort in het Mauritshuis in Den Haag. Het museum koos uit ruim 2700 inzendingen deze portretten van fotografe Peggy Stadhouders uit voor de expositie. De Oosterhoutse wil hiermee een krachtige boodschap overbrengen.

Net als in 2023 deed het Mauritshuis in Den Haag dit jaar weer een oproep om het bij hen tentoongestelde Meisje met de parel van Johannes Vermeer in een nieuw jasje te steken. De Oosterhoutse fotografe Peggy Stadhouders twijfelde geen moment om haar interpretaties van het wereldberoemde schilderij in te sturen. Ze is één van de zestig gelukkigen die geselecteerd werd voor de expositie My Girl with a Pearl.

Peggy kent de vier 'meisjes' vanuit haar werk op de dagbesteding van stichting Pim in Dorst. Dat is een woonvoorziening voor zestien jongeren van 18 tot en met 32 jaar, die een meervoudige beperking hebben. Ze maakte de foto's tijdens een kunstweek op de dagbesteding. Samen met Wendy Tammenga, een moeder van één van de jongeren, fotografeerde Peggy de vrouwen met een kerstballetje aan hun oorschelp en toverde hen zo om tot Meisje met de parel. Ook werden de modellen getransformeerd tot Het Melkmeisje, een ander werk van Johannes Vermeer, en geportretteerd als de schilder Rembrandt van Rijn.

Een vrouw met het syndroom van Rett, een aandoening waarbij de ontwikkeling van het kind opeens stopt en daarna achteruitgaat, was één van Peggy's modellen. “Ze heeft nu een spraakcomputer met oogbesturing, waardoor ze kan vertellen wat er in haar omgaat”, legt de fotografe uit. “Het model staan vond ze leuk, maar ook spannend.”

“Mensen met een meervoudige beperking zijn weinig zichtbaar in onze maatschappij”, merkt Peggy. "Veel mensen vinden het spannend of gaan het uit de weg.” Onbekend maakt onbemind, maar dat is volgens Peggy nergens voor nodig. Dat probeert ze uit te dragen met de vier portretten. “Deze meisjes zijn ook mensen, net als jij en ik. Zie ze zoals ze zijn. Hun beperking is bijzaak.”

Afgelopen vrijdag is de expositie My Girl with a Pearl feestelijk geopend in de foyer van het Mauritshuis. Het is nog niet bekend tot wanneer deze te zien zal zijn.