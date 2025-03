Station in Oss kort ontruimd na olielek, treinverkeer komt weer op gang

Het station van Oss is woensdagmorgen rond kwart voor twaalf een half uur ontruimd omdat een goederentrein stookolie lekte op het spoor. Het treinverkeer van en naar Oss lag even helemaal stil. Rond kwart over één uur 's middags waren alle lekkages verholpen en kwam al het treinverkeer weer op gang.

De politie was aanwezig om de ontruiming in goede banen te leiden. De omgeving werd afgezet. Ook de brandweer was ter plaatse en deed onderzoek.