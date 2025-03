In deze gemeenten is de politie vaak te laat bij spoed

In bijna alle gemeenten in onze provincie is de politie vaak later dan 15 minuten ter plaatse bij een spoedmelding. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De politie wil in negen van de tien gevallen binnen een kwartier op locatie zijn, maar dat lukt in veel gemeenten niet. Alleen in de gemeente Etten-Leur werd de norm gehaald.

Dat komt volgens een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant onder meer omdat Baarle-Nassau erg zuidelijk ligt en omdat het aantal spoedmeldingen omhoog gaat. "Als collega's in de buurt bezig zijn met een andere spoedmelding, dan moeten agenten soms vanuit Breda of Tilburg komen. Gelukkig schieten onze Belgische collega's ons soms te hulp als ze dichterbij zijn."

In Baarle-Nassau moeten ze het langst wachten. In maar 57 procent van de 107 spoedritten was de politie daar vorig jaar binnen 15 minuten op locatie. Bij een klein deel duurde het zelfs langer dan een half uur voordat de politie er was.

"Verder is het een norm die we onszelf hebben opgelegd. We wisten bij voorbaat al dat we die op sommige plekken niet gingen halen." Toch hoeft de norm niet aangepast te worden, zegt de woordvoerder. "Het is een gemiddelde, in de stad halen we het makkelijk om binnen een kwartiertje op locatie te zijn. Onze mensen hebben een blauw hart en nemen risico's in het verkeer. We hebben de drang om mensen in nood te helpen."

Baarle-Nassau laat weten goed contact te hebben met de politie. "Er is zo nu en dan overleg waarin actualiteiten, bijzonderheden en aanrijtijden besproken worden. Verder is er een politiepost in het gemeentehuis van Baarle-Hertog waar Nederlandse en Belgische politiemensen samenwerken en waar nodig ook samen kunnen optreden."

In de gemeente Reusel-De Mierden zijn agenten ook nog vaak langer dan een kwartier onderweg. Daar was de politie in bijna 58 procent van de 147 spoedritten binnen 15 minuten ter plaatse. "Aanrijtijden zijn in landelijke en uitgestrekte gebieden meestal langer en worden ook beïnvloed door rivieren, bruggen en spoorlijnen", zegt Miranda Post, woordvoerder eenheid Oost-Brabant.

"We streven natuurlijk naar goede dienstverlening voor burgers, maar de realiteit is dat de ligging van locaties in combinatie met de druk op de politie ervoor kan zorgen dat de politie later is." In de reactietijd zit het moment van binnenkomen van de melding, het aansturen van eenheden en het afmelden van een melding. "Dat kan soms ook wat later zijn omdat eerst de hulpverlening wordt opgestart."

Vorige maand bleek uit onderzoek van RTL ook al dat ambulances het vaak niet halen om binnen een kwartier ter plaatse te zijn. Ook in dat onderzoek kwam naar voren dat de aanrijtijd vaak langer is in landelijke gebieden en in grensplaatsen.

Bekend probleem

Dit probleem speelt al langer. In eerdere jaren werd al duidelijk dat mensen in veel gemeenten te lang moesten wachten voordat er een eenheid ter plaatste was. In 2017 kwam de politie in de helft van de gevallen niet op tijd bij een incident in Baarle-Nassau. En ook toen werden gemeenten als Reusel-De Mierden en Aalburg genoemd.

Hoe donkerblauwer op de kaart, hoe minder vaak de politie binnen een kwartier ter plaatse was.