Verdachte probeert advocaat te wurgen: beveiligers PI overmeesteren hem

Een verdachte die vastzat in het Huis van Bewaring in de PI Vught heeft onlangs zijn advocaat geslagen en geprobeerd te wurgen. Dat meldt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) woensdag. De advocaat heeft aangifte gedaan en de verdachte, een man, is twee weken in een isoleercel geplaatst.

De man zat vast in het Huis van Bewaring in Vught. Dat is een afdeling van de PI waar verdachten worden vastgehouden in afwachting van hun proces. Dat betekent dat hij nog niet was veroordeeld tot een gevangenisstraf. De man had op 17 februari een gesprek met zijn advocaat in een spreekkamer van de Vughtse gevangenis. De verdachte sloeg zijn advocaat op het hoofd en probeerde hem te wurgen.

Alarmknop

De advocaat drukte op de alarmknop, waarna beveiligers de spreekkamer binnenkwamen en de man overmeesterden. Hij werd veertien dagen in een isoleercel geplaatst. Dat is de maximale tijd die iemand in een isoleercel mag worden geplaatst. De advocaat had medische zorg nodig en heeft aangifte gedaan. De DJI laat woensdag weten het te betreuren dat de advocaat in deze situatie terecht is gekomen. "Een uitzonderlijke situatie, die laat zien hoe belangrijk een spoedige en doeltreffende reactie is. De advocaat liet ons weten dat hij onder de indruk was van het snelle optreden van het personeel", meldt de woordvoerder. Beveiligers op de gang

Volgens de woordvoerder van de DJI is er in gevangenissen veel aandacht voor de veiligheid van advocaten en bezoekers. In het geval van de mishandelde advocaat stonden beveiligers al op de gang en waren ze er snel bij, ook omdat de advocaat direct op de noodknop drukte. "Uiteindelijk zorgen de medewerkers voor de veiligheid. Zij reageren op een noodknop, vangen signalen op en schieten te hulp waar nodig", licht de woordvoerder toe.