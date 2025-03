Auto rijdt tegen tandartspraktijk, medewerkers en patiënten op straat

Een tandartspraktijk aan het Oosteinde in Geldrop is woensdagmiddag ontruimd nadat een auto tegen de gevel was gereden. Niemand raakte gewond. Het gebouw liep flinke schade op, zowel binnen als buiten.

Het ongeval gebeurde nadat een automobiliste bij de tandartspraktijk weg wilde rijden. Ze dacht dat de auto in de achteruitversnelling stond. Maar toen ze gas gaf, stoof het voertuig in tegengestelde richting en belandde tegen de muur van de praktijk.

Na de klap bleek het pand flinke schade te hebben opgelopen. Ongeveer vijftien mensen die in de praktijk aanwezig waren, zijn naar buiten gegaan. Het gaat om medewerkers en patiënten.

"We dachten dat een collega was gevallen."

"Wij hoorden een flinke klap. Aanvankelijk dachten we dat een collega was gevallen op de bovenverdieping", zegt de baliemedewerkster van de praktijk. "Toen we boven niemand vonden, zijn we buiten gaan kijken en zagen we dat de muur stuk was gereden. Gelukkig waren de brandweer, politie en de medewerkers van de gemeente er heel snel bij." Ambtenaren van Bouw- en woningtoezicht van de gemeente Geldrop-Mierlo inspecteerden het gebouw. Het onderzoek wees uit dat het pand veilig genoeg was. De tandartsen en mondhygiënisten konden daarna hun werk hervatten. De ontruiming heeft ongeveer drie kwartier geduurd.

Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink